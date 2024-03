Il sabato di Pasqua si è aperto all’insegna della variabilità con il cielo ancora fortemente velato dalla coltre di foschia che ha caratterizzato nella giornata di ieri. Arpal prevede però un peggioramento a partire dalla tarda mattinata con piogge diffuse anche a carattere di temporale in estensione sia Ponente che a Levante. I venti saranno più forti nel pomeriggio e il mare mosso mentre le temperature saranno stazionarie fino alle ore centrali e poi in calo la sera. Domani invece il fronte si allontana seguito però da un secondo impulso perturbato che raggiungerà la nostra regione la sera. La giornata sarà grigia e piovosa con precipitazioni diffuse anche moderate e temperature minime in calo, con un quadro che dovrebbe ripetersi anche il giorno di Pasquetta.

L’articolo Fine settimana di Pasqua all’insegna dell’instabilità e della pioggia proviene da Città della Spezia.

