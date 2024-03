Fior d’Albenga, Mai (Lega): “Qui si può ammirare il frutto del lavoro dei nostri produttori”

Albenga. “L’edizione 2024 della manifestazione florovivaistica Fior d’Albenga, che ha preso il via oggi, porta nuovamente Albenga al centro della valorizzazione e della promozione dei fiori, che sono un vero fiore all’occhiello della Liguria nel mondo e che contribuiscono a rendere ancora più belli i nostri borghi e le nostre città”. Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Il settore florovivaistico resta trainante per l’economia della nostra regione e per questo dobbiamo dire grazie a tutti i produttori che con tanto sforzo portano avanti un grande lavoro e che anche quest’anno hanno dato il loro fondamentale contributo per rendere questa kermesse così colorata e bella”.

