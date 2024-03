La Coppa Liguria è del Millesimo, il gruppo storico esulta: “Squadra fantastica, ora il campionato”

Arenzano. Per la prima volta nella sua storia, il Millesimo vince la Coppa Liguria e la mette nella sua bacheca. Una gioia per tutta la squadra giallorossa e, soprattutto, per i tanti millesimesi presenti in organico. Alle interviste di Rovere e Rabellino si sono aggiunti i partecipanti del gruppo storico che vive la Millesimo sportiva con grande trasporto e ora vuole festeggiare la Promozione.









» leggi tutto su www.ivg.it