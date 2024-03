Maltempo, frane e smottamenti: esodo pasquale difficile per la viabilità savonese

Provincia. La provincia di Savona si prepara ad affrontare un’esodo pasquale caratterizzato da avverse condizioni meteorologiche e disagi alla viabilità. Le previsioni del tempo non promettono nulla di rassicurante, con due perturbazioni che si abbatteranno sulla Liguria nelle prossime ore, persistendo fino a Pasquetta.

Oltre alle sfide imposte dal maltempo, in questi giorni è emersa ancora una volta la fragilità del territorio savonese in uno dei suoi punti più critici. La frana registrata ieri mattina a Capo Noli ha richiesto nuovamente l’attivazione del semaforo per regolare il traffico lungo la via Aurelia, con senso unico alternato.

