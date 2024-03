Savona. Annullata e rinviata causa maltempo la prima tappa del tour del Mercato Riviera delle Palme che sarebbe stata domani, domenica 31 marzo, a Savona. E’ stata diramata oggi l’allerta gialla per temporali per domani dalle 18 alle 24. Per questo motivo l’evento è rinviato a data da destinarsi.

Chi desidera fare una giornata di shopping a cielo aperto troverà i migliori ambulanti della Liguria domenica 7 aprile a Cogoleto, dove è in programma la seconda tappa del Tour.

