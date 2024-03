Oggi “sciopero di Pasqua” per i lavoratori dei grandi gruppi del commercio: chiedono 240 euro in più al mese

Genova. Molto dipenderà dall’adesione ma sicuramente il giorno scelto per lo sciopero, da parte dei sindacati dei lavoratori del commercio, è di grande impatto: il sabato prima del giorno di Pasqua, con tempo incerto e quindi molti cittadini che hanno dirottato sullo shopping il tempo libero che avrebbe potuto essere dedicato a una gita fuori porta, e con i pranzi festivi da foraggiare.

Sono circa 3500 i lavoratori genovesi (7000 in Liguria) dipendenti dei grandi marchi della Gdo che aderiscono a Federdistribuzione che oggi potrebbero astenersi dal lavoro per lo sciopero nazionale indetto da Cgil, Cisl e Uil per l’intero turno.

