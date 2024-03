Paganini di nuovo in corsa: “Dopo il cambio di passo ora è il momento di spiccare il volo”

“Sono stati cinque anni difficili, caratterizzati dalla pandemia, nei quali tuttavia siamo riusciti a realizzare un cambio di passo. Ecco, ora, dopo il cambio di passo, è il momento di spiccare il volo”. Così stamani la sindaca uscente di Arcola, Monica Paganini, alla presentazione ufficiale della sua ricandidatura a prima cittadina. “E’ stato un mandato complesso – e i risultati si raggiungono gestendo la complessità, non rimuovendola – che ho affrontato come una missione e cercando di essere sindaco di tutta la comunità”, ha aggiunto di fronte a un’affollata sala polivalente del Ponte, ascoltata tra gli altri dai membri della squadra di governo uscente. Numerosi gli aspetti toccati da Paganini – tra panoramica sull’operato amministrativo e propositi in caso di conferma -, dalle infrastrutture alla scuola, dalla viabilità all’ambiente, dalla sanità al turismo, dalla cultura alla macchina comunale e così via, chiudendo poi sul tema della pace.

A sostenere la nuova corsa di Paganini, le forze dell’attuale maggioranza: Italia viva, Partito democratico (il cui segretario arcolano Stefano Sgorbini ha introdotto l’iniziativa di stamani), Partito socialista e Rifondazione comunista (che non presenterà lo storico esponente Salvatore Romeo, che ha preferito defilarsi dopo oltre quarant’anni di esperienza amministrativa), i cui timonieri provinciali (Antonella Franciosi, Iacopo Montefiori, Giorgio Brero e Luca Marchi) non hanno fatto mancare stamani il loro saluto. Alle quattro forze politiche menzionate, ha spiegato Sgorbini nell’introduzione, si aggiunge l’associazione Sinistra e Verdi e altre adesioni sono in corso di valutazione. Si apprende inoltre che sarebbe in dirittura d’arrivo anche il sostegno del Movimento cinque stelle.

Prima dell’intervento della sindaca, che ha concluso l’iniziativa, quello del vice sindaco uscente Gianluca Tinfena, Italia Viva, che nelle scorse settimane aveva messo sul tavolo l’idea primarie. “Parto con una battuta: neanche quando avevo vent’anni sono stato così corteggiato come in quest’ultimo mese… – ha detto – Ma ho scelto la strada della coerenza, di far parte della solita squadra, di portare avanti i valori che contraddistinguono tutti noi, quelli che hanno guidato il nostro comune dal 1945 in poi”.

L’articolo Paganini di nuovo in corsa: “Dopo il cambio di passo ora è il momento di spiccare il volo” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com