Ponte di Pasqua: flash mob e turisti italiani “sorpresi” dai prezzi dei biglietti dei treni

Il ponte di Pasqua è arrivato e anche i turisti, in molti casi però disorientati dai prezzi dei biglietti dei treni. Tariffe alte, per la concomitanza del famoso giorno rosso, con famiglie che sono arrivate a spendere più di 200 euro, coppie 80 euro per una breve tratta andata e ritorno. A raccogliere queste testimonianze sono i point del Comitato Cinque Terre unite che rappresenta attività commerciali, consorzi turistici, associazioni e cittadini che questa mattina hanno organizzato un flash mob nel corso del quale hanno spiegato il senso della giornata invitando a rispondere ai questionari. Cinque minuti per le Cinque terre, questo il titolo del flash mob e della richiesta di ascolto a chi si è interessato. All’ora di pranzo le adesioni online erano state più di 250 e nei prossimi giorni la mobilitazione proseguirà anche con la consegna cartacea dei moduli. Dell’intera mobilitazione Città della Spezia ne aveva parlato qui.

