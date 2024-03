Stamattina nella sala consiliare del Comune di Ameglia la cerimonia per il conferimento da parte dell’amministrazione comunale di un riconoscimento per meriti sportivi a Nina Arecco e Giulia Bartoli. Le due giovani atlete amegliesi lo scorso 16 gennaio, a Firenze, si sono laureate campionesse italiane assolute di danza Hip Hop duo. Per Arecco è la seconda volta consecutiva. Questo prestigioso risultato garantisce a Nina e Giulia il pass diretto ai Campionati europei, che si svolgeranno a giugno in Polonia, e ai Campionati mondiali in programma a ottobre in Macedonia.

Le due atlete appartengono alla scuola di ballo M.D.C My Dance Crew, guidata dall’insegnante Melinda Rodosti, anche lei amegliese, specializzata nello ‘sfornare’ campionesse. Palazzo civico rinnova “i complimenti a Nina, Giulia e al loro staff, per la passione, l’impegno e la forza di volontà che le hanno portate a raggiungere importanti risultati di indiscusso valore”.

L’articolo Riconoscimento per meriti sportivi a Nina e Giulia, giovani regine della danza Hip Hop proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com