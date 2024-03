‘Santa’: Mini Olimpiade, un successo nonostante il tempo

La burrasca incipiente non ha fermato la Mini Olimpiade di Santa Margherita Ligure, ai Giardini a Mare, dentro l’Anfiteatro Bindi. La manifestazione è stata organizzata da Radio Club Levante e Associazione di Volontari di Protezione Civile, con il contributo economico del Comune di Santa Margherita Ligure. In programma giochi a squadre come corsa nei sacchi, tiro alla fune, bowling, ruba bandiera e altro ancora, per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni: in gara 8 squadre, composte da 6 bambini ciascuna, con iscrizione gratuita. Al termine tutti i partecipanti hanno ricevuto una merenda.

