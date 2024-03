‘Santa’: Tugnìn e Manena, osservano il meteo dalla “penolla”

Questa mattina alle 11 sulla spiaggia di Ghiaia a Santa Margherita Ligure sono stati issati regolarmente sulla “penolla” i due pupazzi di Tugnìn e Manena, in cima alla pira del rogo tradizionale della Festa della Primavera. Per il momento non c’è accenno di pioggia: se non ci saranno repentini peggioramenti del meteo, stasera alle 22.30 verrà appiccato il fuoco al rogo. E sempre se non pioverà la cerimonia sarà accompagnata dalla musica della Banda di Santa Margherita.

In un opuscolo del Comune di Santa è indicata l’origine di questa festa. “Un fuoco di gioia, che scaccia le tenebre e l’inverno, su cui ardono due fantocci, in una sorta di “par condicio” tra i sessi, maschio e femmina, “Tunin” e “Manena”, in segno di propiziazione, quasi ad allontanare il male, per salutare l’arrivo della nuova stagione. Ritorna così anche il significato più autentico del mese di marzo, legato alla congiunzione e dell’amore. Ma per propiziare un anno fortunato, secondo una tradizione un po’ maschilista, a bruciar prima dovrà essere la donna. Se accadesse il contrario, l’auspicio potrebbe rivelarsi non propriamente positivo. In un magico sortilegio, il fuoco, inteso come simbolo di forza e di vigore dopo la consunzione dell’inverno, rianimerà la natura a vita nuova”.

