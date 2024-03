Sestri: turisti, sotto l’ombrello ma ci sono

Di certo il meteo della Pasqua 2024 non favorisce la presenza dei turisti nelle cittadine della Riviera. Ma a passeggiare per le vie del centro storico di Sestri Levante “i foresti” s’incontrano ugualmente.

Non sono in spiaggia ad abbronzarsi o seduti al tavolino di un bar, vista la pioggia che poco prima delle cinque del pomeriggio è cominciata a scendere. Li riconosci stipati sotto gli ombrelli e coperti dalle giacche a vento in coda ad aspettare di fronte ad un pastificio. Li vedi camminare spediti con lo zaino sulle spalle, fermi ad ammirare una vetrina o carichi di pacchi con un pezzo di focaccia in mano, immancabile quando ci si trova in Liguria. Li si sente parlare riparati sotto la tenda di un negozio o davanti a una gelateria che gustano la coppetta sotto la pioggia.

Verrebbe proprio da dire, “che piova o ci sia il sole” ad un weekend sul mare non si può rinunciare!

» leggi tutto su www.levantenews.it