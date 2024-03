Zoagli: l’assessore regionale Augusto Sartori visita “Borghi in fiore”

Dall’ufficio stampa dell’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori

L’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori si è recato a Zoagli ad incontrare l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Fabio De Ponti, per ammirare l’installazione floreale realizzata nella località. Zoagli è uno degli otto Comuni liguri che partecipano quest’anno alla seconda edizione di “Borghi in fiore”, il contest online promosso dall’Assessorato al Turismo di Regione Liguria grazie all’impegno e alla professionalità del Distretto Florovivaistico Ligure.

