Camogli: Sagra del pesce, 9 proposte per il manifesto

Alle 12.30 è scaduto il tempo per la consegna del disegno per il manifesto della Sagra del pesce di Camogli, la cui 72ª edizione si svolgerà domenica 12 maggio. Sono 9 le opere presentate che saranno prese in esame dal Consiglio direttivo della Pro Loco, che indice il concorso con il patrocinio del Comune, e che deciderà in base a: tecnica di esecuzione; espressione tematica; impatto promozionale; originalità compositiva. Possibile presentare opere pittoriche, grafiche, fotografiche.

L’immagine vincente sarà riprodotta su manifesti, depliant e altro materiale promozionale, mentre al vincitore sarà consegnato un premio.

