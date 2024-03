Chiavari: il teatro sociale di Federico Luciani

Federico Luciani, lavagnese di 33 anni, è quel che si direbbe un “attor giovane”, se non fosse che la sua storia con il teatro inizia quando Federico è molto piccolo. È il padre infatti, spalla dei secondi violini al Carlo Felice di Genova, a instradarlo nel mondo del teatro dalla prospettiva privilegiata di quello che è il “dietro le quinte”. Federico ne rimane affascinato e muove i primi passi sul palcoscenico nelle recite parrocchiali. All’età di dieci anni entra nella scuola del Teatro Odeon di Chiavari diretta da Mario Forella, dove inizia a imparare il linguaggio teatrale. Dopo la maturità quella che era stata una pura passione, coltivata in spettacoli amatoriali diventa per Federico una scelta di vita e di lavoro, che lo porta a iscriversi al Dams di Bologna. Dopo la laurea trova la sua strada attraverso esperienze di teatro sociale: prima nel carcere di Marassi, collaborando con l’associazione “Teatro Necessario” e il regista Sandro Baldacci per tre produzioni realizzate con i detenuti – dove sperimenta il teatro come strumento di rieducazione e riabilitazione, cosa che lo segna profondamente – e poi all’ospedale Gaslini con l’associazione “Il Porto dei piccoli”, di cui è referente teatrale: anche qui Luciani ha modo di utilizzare il teatro per far evadere chi è costretto in un luogo, in questo caso di cura. In seguito a queste due esperienze, sceglie di rimanere nell’ambito del teatro come strumento di aiuto, frequentando la scuola triennale in Teatroterapia diretta da Walter Orioli a Colico, sul lago di Como, dove Luciani crea un proprio metodo di lavoro con il quale, dal 2016, porta avanti nel Tigullio laboratori teatrali per tutte le età, “cercando di mettere in primo piano la cura e il benessere della persona attraverso la creazione di uno spazio in cui il soggetto possa esprimere se stesso senza giudizio, né su se stesso né sugli altri”, spiega. In questo contesto la parte dello spettacolo da condividere con il pubblico non viene imposta agli allievi, in quanto scelta del singolo e del gruppo. A Federico Luciani abbiamo posto diverse domande con cui abbiamo scandagliare le diverse sfaccettature di questo mestiere, da cosa prova sul palco a cosa consiglierebbe ad un giovanissimo che vuole fare l’attore.

Quali sono i tuoi autori preferiti? “Amo moltissimo Samuel Beckett e Harold Pinter, due autori che hanno la storia del teatro della seconda metà del Novecento. Stiamo parlando del teatro dell’assurdo, sono autori particolari, per apprezzarli bisogna essere un po’ predisposti. Ai primi due aggiungo Eugene Ionesco. Mi piacciono perché nei loro testi fanno un lavoro molto profondo sulle relazioni: in Pinter e in Beckett i personaggi si relazionano attraverso dialoghi che sembrano non portare a nulla, anche se dietro le parole c’è sempre una chiave di lettura che li rende nuovi ogni volta che li si guarda, a seconda del momento della vita che si attraversa. Va detto però che quando sono io a scrivere come autore tendo a fare un lavoro opposto al loro, nel senso che scrivo qualcosa che dia molto fruibile dal pubblico, senza comunque rinunciare alla profondità: questo sia nel caso degli spettacoli educativi che porto nelle scuole sia in quelli che curo per la compagnia amatoriale che seguo, ‘La compagnia sinistra’ di Lavagna”.

