Controesodo di Pasqua, Lunedì dell’Angelo da “bollino rosso” sulle autostrade liguri

Liguria. Quello di domani, lunedì 1 aprile, sarà un pomeriggio da bollino rosso su tutte le tratte autostradali della Liguria. Il prevedibile controesodo al termine del fine settimana pasquale, infatti, comporterà code e rallentamenti lungo tutte le principali arterie che dalla Riviera muovono verso le regioni del nord Italia.

Secondo le elaborazioni del primo Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, domani dalle 7 alle 10 avremo tempi di percorrenza in linea con le medie su A10, A7, A12 e A26 in entrambe le direzioni. Il traffico inizierà a farsi sentire nella parte centrale della giornata, dalle 10 alle 16, con tempi di percorrenza superiori alla media.

