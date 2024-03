Dare sfogo a fantasia e creatività, creare legami veri e recuperare la storia della Liguria: con “Echi di Lyguris” il gioco di ruolo cambia livello

Ponente. Dalla fantasia (anzi, dal fantasy) alla realtà. Non solo per dare sfogo alla propria creatività e alla passione per mondi alternativi e immaginifici, ma anche per superare quegli “ostacoli” che proprio la realtà di oggi porta sul cammino di ciascuno di noi. Si chiama “Echi di Lyguris” il gruppo di Live Action Role-Playing che, da qualche mese, ha iniziato la propria attività nel ponente ligure e savonese.

Il Larp o gioco di ruolo dal vivo è una forma di gioco di ruolo in cui i partecipanti interpretano fisicamente i personaggi. Ciascuno di loro è dotato di ben precise caratteristiche, legate al tipo di personaggio (ad esempio, il mago sarà in grado di lanciare incantesimi; il guerriero sarà particolarmente bravo nei combattimenti e via di seguito). Ciò consente ai partecipanti di dare vita a vere e proprie storie che prevedono l’uso di costumi, equipaggiamenti e scenografie a tema con l’ambientazione del gioco. Un’attività a metà strada tra il gioco di ruolo in prima persona e la rappresentazione teatrale, per certi versi, in cui però non esiste pubblico se non quello composto dagli stessi partecipanti.

