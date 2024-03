Lavagna: ancora un giovane in stato etilico; per il 118 una Pasqua da codici rossi

La pioggia che invita a stare a casa, l’inizio dell’ora legale, il clima. Una Pasqua bassa e in tono minore, si fa per dire, anche per il 118 e la macchina dei soccorsi. Nelle prime ore della notte scorsa non sono mancati due casi di etilismo in via Pilade Queirolo a Sestri Levante; uno sarebbe un minorenne.

Tra mezzanotte e le 20, è Sestri Levante la cittadina dove si sono registrati i maggiori soccorsi: 12; Seguono Rapallo con 10, Lavagna con 7; Chiavari con 5. I pazienti in codice rosso che hanno impegnato il 118 sono stati complessivamente 11. Tra i motivi di ricovero i traumi (9); le crisi neurologiche (8) e cardiocircolatorie (6).

