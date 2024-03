Si è spento all’età di 90 anni Catello Marianni, pittore e autore di libri per giovanissimi, tra cui la serie per bambini dedicata al Pirata Barbanera. Originario di Castellammare di Stabia, si era stabilito a Torino per lavoro, quindi, raggiunta la pensione, si era stabilito a con la moglie a Lerici, frequentata sin da ragazzo. Era un socio affezionato della Società marittima di mutuo soccorso di Lerici (di cui aveva sistemato lo scudo sociale) e aveva partecipato a numerose iniziative culturali, tra cui Lerici Legge il Mare, con i suoi dipinti, nei quali predominava la tematica marinaresca. Con la moglie, mancata alcuni anni fa, aveva aperto uno studio di pittura in Via San Bernardino, in cui ha operato fino a poco tempo fa. Nel 2022 aveva donato una sua tela al Comune di Lerici, affissa al principio delle scale che scendono dalla sala consiliare fino al pianterreno.

L’articolo Lerici saluta Catello Marianni, pittore e autore di libri per bambini proviene da Città della Spezia.

