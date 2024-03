Pasqua, Toti: “Auguri a chi sta lavorando, sarà una stagione turistica ricca di soddisfazioni”

Liguria. Lavoratori, operatori della sanità, forze dell’ordine. Sono in particolare queste le categorie cui si rivolgono gli auguri di Pasqua del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Buona Pasqua a tutti, una festa importante per la nostra tradizione cristiana cattolica e per le famiglie, per trascorrere due giorni con gli affetti più cari e gli amici – ha detto Toti – voglio rivolgere i miei auguri soprattutto a chi sta lavorando, in particolare nei nostri ospedali e nei pronto soccorso, alle forze di sicurezza del Paese, in questo momento non facile in Europa e nel mondo. Auguri anche a chi lavora negli alberghi, nei bar, nei ristoranti, nelle attività commerciali, alla vigilia di una stagione turistica che siamo certi sarà ricca di soddisfazioni”.

