Pasqua, Toti: “Auguri a tutti i liguri, a chi lavora nella sanità, per la sicurezza e nel turismo”

Liguria. “Buona Pasqua a tutti, una festa importante per la nostra tradizione cristiana cattolica e per le famiglie, per trascorrere due giorni con gli affetti più cari e gli amici. Voglio rivolgere i miei auguri soprattutto a chi sta lavorando, in particolare nei nostri ospedali e nei pronto soccorso, alle forze di sicurezza del Paese, in questo momento non facile in Europa e nel mondo. Auguri anche a chi lavora negli alberghi, nei bar, nei ristoranti, nelle attività commerciali, alla vigilia di una stagione turistica che siamo certi sarà ricca di soddisfazioni. L’anno scorso i numeri hanno premiato il nostro territorio grazie anche alla straordinaria qualità offerta da chi lavora nel settore e noi ci impegneremo a fare in modo che anche quest’anno i turisti siano molti, con positive ricadute in termini di ricchezza del territorio e delle imprese e di opportunità di lavoro. Per questo nei prossimi giorni presenteremo a Milano la stagione turistica, che sarà davvero ricca a partire dalla Pasqua per proseguire con i ponti di primavera del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno per arrivare alla lunga estate con una serie di iniziative molto belle legate alla cultura e all’intrattenimento. Sarà una stagione turistica davvero ricca”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti nel messaggio pubblicato sui social per rivolgere i propri auguri di Pasqua ai cittadini liguri.

“In questi primi mesi del 2024 – ricorda il presidente Toti – abbiamo cercato di dare una mano alle famiglie liguri, soprattutto a quelle che hanno maggiori difficoltà anche a causa dell’inflazione che ha inciso negativamente sugli stipendi. Abbiamo cercato di dare una mano alle mamme che vogliono proseguire una carriera di lavoro, agli studenti che si svegliano presto per andare a scuola e lo abbiamo fatto attraverso una serie di misure importanti, mai così ampie: dagli asilo nido gratuiti fino ai treni gratis o scontati del 50% per tutti i ragazzi che vanno a scuola o all’università e poi, ancora, con la riduzione delle tasse regionali per la maggior parte dei contribuenti liguri, in particolare per chi ha un reddito fino a 28mila euro e non pagherà più le tasse regionali ma solo la minima addizionale Irpef nazionale. Anche grazie a queste misure – prosegue – stiamo lavorando per sostenere una Liguria sempre più votata da un lato alla crescita, garantendo ai liguri di poter rimanere qui a coltivare le proprie ambizioni, e, dall’altro, alla solidarietà, per non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi vive un momento di difficoltà”.

