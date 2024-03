Rosangela Panuccio, da insegnante finalese a poetessa affermata nel Bel Paese

Finale Ligure. Un’insegnante in pensione con la passione per la poesia: Rosangela Panuccio, torinese di nascita ma finalese dal 1962, sta arricchendo il palmares di riconoscimenti per il suo talento artistico. Ex docente di ruolo alle Superiori di Letteratura Italiana e Storia per quattro decenni, attualmente si dedica a tempo pieno alla scrittura di poesie e racconti, alla pittura di acquerelli e alla fotografia.

La sua prima pubblicazione, Nugae (ediz. Helicon, giugno 2023), nasce da una serie di testi poetici inediti risalenti agli anni Settanta-Ottanta, limati e riordinati dopo lunghi anni di silenzio. La seconda raccolta, Primae Novae (ediz. Helicon, ottobre 2023), è stata scritta nel corso del 2023 e si divide in due parti: Inverno e Primavera, Estate ed Autunno. In ogni mese dell’anno si collocano sei liriche che coinvolgono oltre al rapporto tra l’autrice e la natura, anche un tema dominante come quello del tempo e della memoria in una dimensione sempre più simbolica. La terza silloge, Urbes Poeticae, uscirà a breve e propone in versi liberi e sonetti un viaggio poetico per l’Italia.

» leggi tutto su www.ivg.it