‘Santa’: Festa della primavera, anche Toti ad assistere alla fine di Manena & Tunin falò

Missione compiuta! Finalmente, dopo mille sforzi ed altrettante vicissitudini, non ultima, il meteo inclemente, il Comitato Festa della Primavera ha dato il via all’attesissimo falò. Fortunatamente, a pochi minuti dall’orario previsto per l’accensione, Giove Pluvio ha deciso di graziare i “Ragazzi” del Comitato e le precipitazioni sono cessate.

Partite le fiamme, incerto fino all’ultimo è stato anche l’esito finale, con un testa a testa tra i due fantocci, “Tunin & Manena”, per sapere chi sarebbe bruciato per primo.

Alla fine, primo è stato l’uomo, anche se le incertezze sul risultato si sono protratte.

Nonostante il maltempo, vi è stata una buona affluenza di pubblico, tutto intorno all’area transennata, con l’accompagnamento musicale di alcuni ottimi elementi della Filarmonica Cristoforo Colombo.

Presenti anche autorità sia cittadine, di governo ed opposizione, sia regionali, con in testa il presidente Giovanni Toti, accompagnato dagli assessori Augusto Sartori e Giacomo Giampedrone.

Ancora complimenti ad Andrea Bernardin ed a tutti i volontari della Festa della Primavera, per tutto quanto fatto, con grande impegno.

