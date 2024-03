Senzatetto colpito alla testa con una spranga, sedicenne accusato di tentato omicidio

Una persona ricoverata in gravi condizioni al San Martino di Genova e un sedicenne della Val di Magra accusato di tentato omicidio. È il bilancio del gravissimo episodio avvenuto nella notte a Sarzana dove un senzatetto è stato aggredito a sprangate nei pressi della stazione ferroviaria. Massimo riserbo da parte dei Carabinieri che sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ma i fatti sarebbero avvenuti tra mezzanotte e mezzo e l’una quando il giovane – insieme ad altri coetanei – dopo aver percorso il sottopasso che da Crociata conduce su piazza Jurgens – si è imbattuto nell’uomo col quale, circostanza ancora da accertare, sarebbe nata una lite culminata con i colpi inferti con una spranga che hanno causato politraumi all’uomo. Uno, in particolare, avrebbe colpito l’uomo alla testa causandogli gravi conseguenze.

Il ferito è stato soccorso sul posto dall’Automedica Delta 2 del 118 ed è stato poi trasportato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia dalla Pubblica Assistenza di Romito prima del trasferimento nell’ospedale genovese a causa delle conseguenze delle violenze subite.

