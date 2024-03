Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta: dove fare la spesa last minute

Genova. Spesa di Pasqua a rischio quest’anno non soltanto a causa delle “tradizionali” chiusure festive nei giorni di domenica e lunedì, ma anche per lo sciopero della grande distribuzione indetto per sabato 30 marzo, che potrebbe prolungarsi sino a Pasquetta.

Alcuni punti vendita di grandi catene hanno però deciso di tenere aperto, a macchia di leopardo e con orari diversi a seconda del marchio. I 46 supermercati di Coop Liguria, per esempio, restano aperti la mattina di Pasqua, ma chiudono a Pasquetta. Le Ipercoop regionali invece aprono solo a Pasquetta. Sul fronte Esseluga, i punti vendita di via Piave e di San Benigno restano chiusi a Pasqua ma aprono a Pasquetta.

