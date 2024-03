Via XX Settembre, primi cantieri in vista della rivoluzione assi di forza (col rebus della Ztl)

Genova. Sono iniziate in via XX Settembre, nel cuore della city genovese, le prime manovre in vista della rivoluzione legata agli assi di forza del trasporto pubblico. Rivoluzione che è tale perlomeno sulla carta, anche se il progetto già passato al vaglio della conferenza dei servizi è ancora passibile di modifiche e aggiustamenti in corsa, soprattutto per non esacerbare gli animi dei commercianti.

In questi giorni l’impresa Icm, aggiudicataria dell’appalto da 177 milioni insieme a Leonardo e Colas Rail, sta eseguendo i primi sondaggi sul fondo stradale. L’attività, come previsto dall’ordinanza di Tursi, riguarda il tratto a monte del Ponte Monumentale, durerà fino a metà maggio e si articolerà in due fasi: la prima sulla corsia centrale con temporanea sospensione della corsia riservata ai bus in discesa, la seconda sul lato mare della strada con abolizione della corsia ciclabile.

