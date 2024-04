Ascoli, Carrera: “Non è finita, la lotta salvezza è ancora apertissima”

“Il gol che abbiamo preso nel secondo tempo ci ha tolto lucidità. Abbiamo sbagliato tanto con la palla, abbiamo fatto qualche errore di troppo e credo sia stata quella la chiave. Sul secondo gol abbiamo sbagliato in marcatura, quando sbagli prendi gol. Da lì non siamo riusciti a trovare il modo giusto per far male allo Spezia”. Così in conferenza stampa Massimo Carrera, l’allenatore dell’Ascoli che commenta il ko dei suoi in uno scontro salvezza che rischia di incidere nel prosieguo della stagione: “La sconfitta non deve incidere, abbiamo ancora sette partite. Sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine, ogni partita deve essere una battaglia, con più cattiveria di oggi, sappiamo che c’è ancora tempo per recuperare. La lotta è apertissima fino all’ultima giornata, per quello non dobbiamo abbassare a guardia. Ogni partita può essere una finale, dobbiamo essere bravi a dare continuità”.

L’articolo Hristov presto papà: “Vittoria dedicata al tifoso che si è sentito male. Ora sotto con il Lecco” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com