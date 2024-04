Autostrade, coda in A12 per un maxi tamponamento. E dopo il controesodo tornano i cantieri

Rapallo. È un maxi tamponamento sull’autostrada A12, poco dopo l’entrata di Rapallo in direzione Genova, a creare la maggior parte dei disagi sul nodo genovese nella giornata da bollino rosso per il traffico del controesodo al termine di festività pasquali che in realtà non hanno invogliato il turismo verso le Riviere.

L’incidente si è verificato intorno alle 17.30 e ha visto coinvolte cinque vetture. Non ci sono feriti gravi. Una persona è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova, tutti gli altri sono rimasti praticamente illesi. Nel tratto tra Chiavari e Rapallo si sono formati circa 3 chilometri di coda.

