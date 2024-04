Calcio/ Samp, è poker alla Ternana: tris di De Luca e gol di Stojanovic

La tripletta di De Luca e il gol di Stojanovic lanciano la Sampdoria ai play off: finisce 4-1 contro la Ternana. Una vittoria fondamentale per i blucerchiati che in casa fin qui avevano fatto fatica a imporsi. Pirlo si affida a una punta, De Luca, supportata da Verre con il ritorno di Murru in difesa.

E’ la Ternana a farsi pericolosa ma Stankovic in uscita riesce a murare il tiro di Raimondo. La Sampdoria si fa vedere dalle parti di Iannarilli prima con Leoni che di testa manda fuori e poi con Kasami ma il portiere umbro è attento. Al 32’ ci prova anche Verre ma l’estremo difensore umbro è insuperabile. Al 36’ la Sampdoria trova il vantaggio con De Luca su calcio di rigore concesso per un tocco di braccio di Amatucci su cross di Barreca. Settimo gol per la punta doriana. Lo stesso attaccante spreca il 2-0 al 47’ su una bella palla ricevuta da Barreca. Si va così al riposo.

