Champions League, Pro Recco e Novi Beograd domani di nuovo di fronte dopo le due finali consecutive

Belgrado. Non ci sarà la coppa in palio, ma tre punti importanti nella corsa alla final four di Malta: Pro Recco e Novi Beograd domani (ore 19:45) si sfideranno di nuovo dopo le battaglie in acqua che hanno deciso, a favore di Ivovic e compagni, le ultime due finali di Champions League.

Quella di Belgrado sarà la prima uscita ufficiale da miglior giocatore d’Europa del 2023 per Gergo Zalanki, premiato dalla federazione Europea davanti al compagno di squadra Francesco Di Fulvio e al portiere greco Emmanouil Zerdevas: “Un riconoscimento che mi rende felice – le parole del mancino – e per il quale ringrazio la Pro Recco e la nazionale ungherese, ma anche tutti gli allenatori, i compagni e soprattutto la mia famiglia che mi sono stati vicini in questo percorso”.

