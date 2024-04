Cinque Terre, operatori contro Toti per una Pasqua sotto tono. I turisti snobbano il treno: “Prezzi assurdi”

Come annunciato, la domenica di Pasqua è andata in scena la protesta degli aderenti al comitato Cinque Terre unite: i commercianti e gli operatori turistici si sono fermati per cinque minuti dando vita a un flash mob di sensibilizzazione nei confronti dell’aumento del prezzo dei biglietti del treno, una novità di cui anche i turisti hanno dimostrato apertamente che avrebbero fatto volentieri a meno.

Lo dimostrano le testimonianze raccolte dai membri del comitato in un video che racconta la loro protesta e il flop della giornata di Pasqua, con pochi turisti per le strade dei cinque borghi famosi in tutto il mondo.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/gZnn8Czxoq8?si=fkT5rA7ZtvRsyorG” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>

