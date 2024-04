Dopo la sosta D’Angelo punta su Tanco e si affida a Falcinelli. Duris per Carrera

Dopo due settimane di sosta si torna a fare sul serio. Lo Spezia si prepara a scendere in campo in una partita che vale una stagione, tra le mura amiche del Picco contro l’Ascoli, che ha agganciato i bianchi in classifica proprio nell’ultima giornata disputata. Una Pasquetta di calcio per lo Spezia, che spera di non subire il pesce d’aprile dai marchigiani, che per parola del tecnico Carrera verranno al Picco per vincere. Ma i tre punti sono anche l’obiettivo delle Aquile, che devono ancora fare a meno di Di Serio, scontano una giornata di squalifica per Cassata ma ritrovano Rachid Kouda, pronto a tornare tra i convocati. Dopo l’infortunio con il Pisa il centrocampista sarà a disposizione, partendo dalla panchina ma con qualche chance di subentrare nella ripresa, in quello che sarà ancora una volta il tridente spezzino formato da una punta, Falcinelli, e due trequartisti: Verde e Jagiello, in vantaggio su Bandinelli. A centrocampo pochi dubbi: senza Cassata sarà Mateju a giocare largo a destra, con Elia ancora a sinistra (Reca potrebbe andare solo in panchina), e con Salvatore Esposito al fianco di Nagy nel mezzo. Dietro, chance per Tanco, pronto a completare il pacchetto arretrato con Hristov e Nikolaou, di fronte a Zoet.

Dall’altra parte qualche assenza nell’Ascoli del neo subentrato Carrera, che ha esordito vincendo a Lecco nella sua avventura ascolana. Il modulo che l’allenatore marchigiani dovrebbe scegliere si avvicina a quello spezzino, una sorta di 3-5-2 con due punte in avanti, Rodriguez e quel Duris reduce da qualche problema fisico e chiamato a raccogliere l’eredità del bomber Mendes, infortunato. A centrocampo Bayeye e Zedadka dovrebbero partire laterali, con Di Tacchio in regia al fianco di Masini e Caligara, mentre in difesa spazio all’esperienza: da Viviano in porta al centrale Bellusci, che completa il reparto con Mantovani e Quaranta.

