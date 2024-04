Genova. Inizia a scaldarsi in Liguria la campagna elettorale per le europee, in programma l’8 e il 9 giugno 2024.

Giovedì 4 aprile 2024, alle ore 18.30, alla Sala Sivori di salita Santa Caterina il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda presenta la campagna elettorale del suo partito insieme alla candidata Cristina Lodi.

» leggi tutto su www.genova24.it