Una brutta Cremonese cade in casa malamente contro la Feralpi Salò e scivola in quarta posizione. Decide la rete di Bergonzi al 76’ sgusciato via in area a Ravanelli e Quagliata che permette ai gardesani di salire a 30 punti e rimanere in scia di Ascoli (ko al Picco) e Ternana (in campo stasera a Marassi). Prestazione non altezza della Cremonese, alla seconda sconfitta consecutiva che getta alle ortiche la grande chance di accorciare su chi sta sopra, il Parma e il Venezia, anch’esse battute a domicilio, rispettivamente da Catanzaro e Reggiana. I grigiorissi lasciano sul campo 6 punti in totale contro i Leoni del Garda, vittoriosi infatti anche nella gara di andata e che ora possono ulteriormente accorciare su chi sta sopra: la settimana ventura al Garilli arriva il Cosenza, inguaiato sempre di più, soprattutto dopo la sconfitta di oggi in casa propria contro il Brescia. Ennesima dimostrazione di quanto la B sia in equilibrio, in cima come in coda, con distanze risibili (al momento fra playoff e playout ballano sei punti) e risultati mai scontati. Chi sta nei bassifondi può battere chi gioca per la serie A e così sarà fino al termine: ecco perché l’unica cosa da fare è concentrarsi solo ed esclusivamente sul proprio cammino. Nessuna speculazione è possibile.

L’articolo Feralpi corsara allo Zini: dopo Parma e Venezia, ko anche Stroppa. Ennesima dimostrazione che la B non finisce mai proviene da Città della Spezia.

