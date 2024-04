Dall’ufficio stampa Amt

Si informa che questa sera la SS456 del Turchino è stata riaperta al traffico veicolare pertanto da domani martedì 2 aprile il servizio della linea provinciale 701 tornerà regolare.

Le corse della linea 715 provenienti da Chiavari proseguiranno per Laccio transitando dalla Scoffera per consentire l’interscambio con la linea 726 per Prato.

