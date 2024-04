Gazzoli: “Ci stringiamo al tifoso. Vignali ci tiene moltissimo, sette partite sono ancora tante”

“Ci stringiamo a lui e alla famiglia del tifoso che ha avuto un malore al Picco oggi. La speranza è che si riprenda il prima possibile e che possa tornare presto tra di noi”. Così l’amministratore delegato Andrea Gazzoli ai microfoni della Rai al termine di Spezia-Ascoli 2-1. Match interrotto per quasi mezz’ora per permettere le cure a un 67enne che ha ricevuto il massaggio cardiaco ed è stato successivamente trasportato in ospedale.

E’ stato però anche il pomeriggio di Luca Vignali, che bagna con la rete la presenza numero 150 in aquilotto. “Sappiamo quanto tenga a questa maglia ed è stato premiato con un gol in una partita così importante – analizza l’ad -. Abbiamo tanti giocatori che possono incidere nelle sette partite che rimangono. Sono tante e dobbiamo conquistarci ancora tutto”.

