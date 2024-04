Hristov presto papà: “Vittoria dedicata al tifoso che si è sentito male. Ora sotto con il Lecco”

“Spero che il nostro tifoso si riprenda, la vittoria è per lui”. Così Petko Hristov, protagonista della vittoria dello Spezia sull’Ascoli in un match che vale una buona fetta della corsa salvezza. Come all’andata ci ha pensato il bulgaro su azione da calcio da fermo a fare la differenza. “La squadra ha lottato per tutta la partita per vincere oggi. Il mio gol? Lo dedico a mia moglie che è incinta”.

Hristov guarda già avanti, perché la continuità fa la differenza in questo finale di stagione che promette di essere tiratissimo. “Sono sei punti pesanti contro una squadra che lotta per la salvezza come noi. Oggi vincere era importantissimo e segnare al Picco è una grande gioia. Abbiamo mosso la classifica e ci troviamo un po’ più vicini alla salvezza diretta. Però la mettiamo già da parte e iniziamo a pensare al Lecco perché vogliamo vincere anche sabato. Vogliamo fare una partita importante ed esultare con i nostri tifosi”.

