Resta ricoverato in prognosi riservata al Sant’Andrea della Spezia il senzatetto ultraquarantenne colpito a colpi di spranga alla testa nella notte fra sabato e domenica mentre si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Sarzana. Intanto proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, in particolare sui motivi che hanno spinto il sedicenne della Val di Magra – ancora accusato di tentato omicidio – a colpire con violenza l’uomo che frequentava la stazione e altre zone della città, una persona mite che era sempre in compagnia del proprio cane. Resta anche da fare luce su dove abbia trovato l’oggetto contundente utilizzato per colpire il clochard poi soccorso sul posto e trasportato in codice rosso in ospedale. Risposte importanti potrebbero arrivare nelle prossime ore dall’analisi dei filmati delle telecamere presenti in una zona spesso al centro di episodi di cronaca negli ultimi anni.

L’articolo Il clochard aggredito a Sarzana resta in prognosi riservata proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com