Il mortaio gigante arriva a Milano, “isola del pesto” in Darsena con distribuzione di trofie gratis

Genova. Londra, Sestriere e Sanremo, adesso Milano. La campagna #Pesto Masterpiece of Liguria arriva nel capoluogo lombardo, uno dei luoghi più riconoscibili a livello internazionale e città particolarmente importante per il turismo ligure, dalla quale provengono, storicamente, molti dei visitatori che scelgono la nostra regione per le vacanze.

Dal 5 al 7 aprile il gigantesco mortaio con tanto di pestello, simbolo dell’enogastronomia e delle tradizioni liguri sarà installato sulla Darsena, lato mercato, e sarà accompagnato, come nelle altre tappe, da una serie di attività a tema pesto.

» leggi tutto su www.genova24.it