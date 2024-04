In Liguria 2 mila persone con diagnosi di autismo. Gratarola: “Avviati percorsi di assistenza e cura”

Liguria. Si celebra domani, martedì 2 aprile, la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Per l’occasione, il megaschermo sulla facciata del Palazzo della Regione Liguria sarà dedicato a questa ricorrenza, proprio per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema. In Liguria sono circa 2 mila le persone che risultano avere il riconoscimento della Legge 104/92 con la diagnosi di autismo.

“I Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) – spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – sono condizioni eterogenee che hanno un profondo impatto sulla qualità della vita delle persone e dei loro familiari. Regione Liguria ha avviato la programmazione degli interventi dedicati alle persone con disturbo dello spetto autistico, con misure finalizzate alla promozione della socialità e l’educazione all’abitare in modo indipendente. Inoltre, è stata avviata una serie di progetti per facilitare l’accesso alle cure dei pazienti affetti da disabilità grave e gravissima presso le strutture ospedaliere, ed è prevista come azione a rilevanza regionale la sperimentazione del Modello DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance). Questo modello ha lo scopo di facilitare l’accesso alle cure, in particolare presso le strutture ospedaliere, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione ospedale e territorio. Su questa progettualità è stata avviata un’attività di valutazione e il gruppo di lavoro costituito ad hoc sta predisponendo delle linee di indirizzo regionali”.

