In Provincia la proiezione di “#Nova”, il docufilm sulla strage del 7 ottobre

Verrà proiettata il 5 aprile alle ore 18 presso sala Nassirya della Provincia di Savona l’anteprima nazionale del docufilm “#Nova” di Yes Studios, che racconta in presa diretta con i video dei cellulari delle vittime del Nova Festival e delle go pros dei terroristi di Hamas una terribile pagina di storia, la strage di Hamas del 7 ottobre.

Seguiranno approfondimenti sul tema “7 ottobre: la testimonianza e le testimonianze” con i reportage del giornalista Stefano Piazza, di Panorama, appena tornato da quei luoghi di dolore e morte, e del dott. Fabio Bozzo, autore e storico.

