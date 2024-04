Incidente in A-12 con code; raffica di interventi del 118

Giornata di pioggia e di partenze anticipate per fare rientro a casa. A metà pomeriggio un incidente avvenuto in A-12 tra Rapallo e Recco ha causato due feriti con l’intervento dei Volontari del Soccorso e Croce Bianca di Rapallo e il trasporto di due feriti in codice giallo al San Martino; l’incidente ha causato code fino a Chiavari.

La classifica dei Comuni che da mezzanotte alle 20 hanno richiesto il maggior numero di interventi del 118 è guidata da Rapallo con 15, seguita da Chiavari con 14, Sestri Levante con 9; Santa Margherita Ligure e Lavagna con 9 (con due persone in crisi etilica a Cavi in via Alessandria e Como nelle prime ore della notte). Nell’entroterra 9 interventi tra cui uno a Cicagna con l’elicottero Drago per una crisi cardiocircolatoria che ha colpito un uomo di 71 anni, soccorso da 118 e Croce rossa di Cicagna.

