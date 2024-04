Genova. Incidente mortale a Genova nella serata di Pasqua. Un motociclista, per cause da accertare, si è schiantato in via Righetti, nel quartiere di Albaro, ed è deceduto poco dopo in ospedale per le gravissime ferite riportate.

È successo poco prima delle 20.00 all’altezza del civico 7, nei pressi della rotatoria.

» leggi tutto su www.genova24.it