Incidente mortale in via Righetti nella serata di Pasqua, la vittima è il 48enne Gabriele Scazzola

Genova. Si chiamava Gabriele Scazzola l’uomo morto nella serata della domenica di Pasqua dopo essersi schiantato con la sua moto in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro. Avrebbe compiuto 48 anni il prossimo 19 maggio. È la terza vittima in meno di dieci anni su una strada che in passato è già stata teatro di incidenti gravissimi.

Una tragedia su cui gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale stanno cercando di fare luce. L’unico elemento che appare certo, al momento, è che nessun altro veicolo fosse coinvolto nella dinamica. A confermarlo è anche un testimone che avrebbe visto il mezzo a due ruote uscire di strada e finire contro i cassonetti dell’immondizia collocati subito dopo la rotatoria all’incrocio con via Bovio e via Rossi, in prossimità delle strisce pedonali.

