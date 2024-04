La Ternana crolla contro la Sampdoria, Spezia quintultimo a pari punti con la salvezza diretta

La Ternana crolla a Marassi contro la Sampdoria, sconfitto per 4-1 nell’ultima sfida della giornata di Serie B, e lo Spezia chiude il turno di Pasquetta al quintultimo posto in classifica, pari merito con il Cosenza sestultimo e ad oggi prima delle salve. È un lunedì che sorride alle Aquile quello che volge alla conclusione e che permette alla squadra di sognare la salvezza diretta, fino a poche settimane fa solo un’utopia. A sette giornate dalla fine del campionato lo Spezia è tornato in piena corsa per rimanere in categoria e la prossima partita, in casa contro il Lecco, potrebbe consolidare le speranze di salvezza diretta per la squadra di D’Angelo, alle prese con una rincorsa cominciata ormai più di due mesi fa.

LA CLASSIFICA DELLA B

Parma 65, Como 58, Venezia 57, Cremonese 56, Catanzaro 52, Palermo 49, Sampdoria 43, Brescia 42, Pisa 40, Reggiana 40, Cittadella 39, Sudtirol 38, Modena 38, Bari 35, Cosenza 34, Spezia 34, Ternana 32, Ascoli 31, Feralpisalò 30, Lecco 22.

