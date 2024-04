Lettere/ Attraversamento Megli, i cartelli da posizionare sono altri”

Da Maurizio Lampunio

Per rispondere al Sig, Schiumarini, relativamente al passaggio pedonale presso la Chiesa di Megli, confermo, ed ero a conoscenza, dell’esistenza dei due segnali di preavviso di attraversamento pedonale ma sono, appunto, segnali di preavviso di pericolo (triangolari) che peraltro, visto che il limite di velocità della strada è di 30 km/h, potrebbero essere omessi, in quanto previsti per strade urbane con velocità limite superiore ai 50 km/h (comunque meglio abbondare che deficere) Il segnale quadrato invece indica l’attraversamento pedonale, e deve essere posizionato in corrispondenza dell’attraversamento stesso,

proprio per rendere evidente al guidatore del mezzo della presenza dell’attraversamento.

A maggior ragione in questo caso specifico, dato che l’attraversamento si trova in una curva cieca, che non permette al pedone di vedere l’avvicinamento dei mezzi in salita, il segnale di attraversamento deve

essere ben visibile in anticipo, cosa che adesso non è.

