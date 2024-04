Maltempo, altri 25 interventi dei vigili del fuoco: strada chiusa a Varazze

Varazze. Sono proseguiti anche nel pomeriggio di oggi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti a seguito della forte ondata di maltempo che ha interessato il savonese in questi giorni, che ha peggiorato la situazione idrogeologica in molte località.

La situazione più critica a Varazze, in via alla Ginestra, dove la caduta di un pino ha costretto alla chiusura temporanea della viabilità per ragioni di pubblica sicurezza: sul posto anche la polizia locale che ha provveduto a transennare l’area interessata.

» leggi tutto su www.ivg.it