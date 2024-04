Maltempo, raffica di frane e strade chiuse a Genova. Torrenti ai livelli di guardia nell’entroterra

Genova. Risveglio critico per la Liguria flagellata dal maltempo nella notte tra Pasqua e Pasquetta. I quantitativi di pioggia caduti nella notte, sebbene non eccezionali (nemmeno 100 millimetri durante la notte), sono stati sufficienti per mandare in crisi il territorio già saturo d’acqua. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per frane e alberi caduti, mentre alcuni torrenti hanno superato i livelli di guardia facendo temere esondazioni. L’allerta gialla è finita alle 7.00 su Imperiese e Savonese occidentale, mentre prosegue fino alle 14.00 sui bacini grandi del Levante (Entella, Vara e Magra).

La situazione più critica per la viabilità per ora è sulla strada provinciale 456 del Turchino che risulta chiusa in località Fado Alto, poco più a valle della Rsa Villa Costalta, a causa di una frana. Per raggiungere la Valle Stura è quindi obbligatorio usare l’autostrada A26. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco. Non risultano famiglie isolate.

» leggi tutto su www.genova24.it