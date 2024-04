Nervi, cantiere in via Oberdan fino a maggio. Dal Comune altri 600mila euro per il secondo lotto

Genova. Dureranno ancora più di un mese i lavori per il primo lotto della riqualificazione di via Oberdan, nel centro di Nervi. L’attuale assetto della viabilità, con chiusura del tratto interessato dal cantiere e il senso unico alternato in viale Franchini che ha causato qualche disagio al traffico negli ultimi tempi, rimarrà in vigore fino al 10 maggio, come prevede la nuova ordinanza del Comune. Nel frattempo Tursi ha confermato i finanziamenti per il secondo lotto, quello a ponente di viale Franchini.

La proroga, si legge nel documento di Tursi, è stata chiesta per le “avverse condizioni meteo” che hanno rallentato i lavori. Secondo gli aggiornamenti forniti pochi giorni fa da Federico Bogliolo, presidente del Municipio Levante, è quasi concluso il posizionamento delle canalette di deflusso delle acque che segnerà il punto di raccordo con la nuova pavimentazione. Terminata la posa delle nuove tubature e la realizzazione delle nuove caditoie. La nuova copertura verrà messa a fine lavori tra fine primavera e inizio estate.

