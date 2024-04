Quel gesto che rivoluzionava la morale dell’haut couture

Rispettando la pausa di Pasqua, mi faccio vivo oggi sperando che le sorprese trovate ieri abbiano soddisfatto chi legge. Oggi è il giorno dei pesci d’aprile. Nella stampa spezzina d’antan l’unico a dirne è quel Grand Villain di UM che nel 1892 sostenne che l’origine di questi scherzi risale nientepopodimeno che alla moltiplicazione dei pani e dei pesci che Gesù fece diventare addirittura sessantamila: ciò la dice lunga sul pensiero teologico di Gamin. Meglio allora andare un po’ più avanti nel tempo, al 1911 quando domenica 2 aprile (siamo nei pressi) succede un fatto incredibile.

Tutto ha inizio nel pomeriggio quando un noto professor (taccio per privacy il cognome ma per chi volesse saperlo l’immagine riporta data e testata) esce di casa con la sua signora per dirigersi da corso Cavour verso i giardini. Appena usciti, i due si ritrovano circondati da una piccola folla composita che in breve s’ingrossa fino a diventare ressa tumultuosa e vociante. Deve intervenire la forza. Che cos’era successo? Lei veste un’elegante mise blu marina completa di redingote da cui spuntano un paio di «jupe culotte» che il giornale scrive proprio così, in corsivo e virgolette caporali, a sottolineare l’eccezionalità dell’espressione cui il popolo del Golfo non è evidentemente uso. In francese jupe è la gonna e le culotte, a dispetto dell’apparenza, sono i calzoni che portavano i nobili dell’ancien régime, attillati a mostrare le forme e corti al ginocchio. Chi doveva lavorare usava necessariamente pantaloni di altro tipo e per questo erano detti senza culotte. Dopo il tuffo nella Rivoluzione francese, torniamo al nostro Professore la cui moglie aveva deciso di seguire il dernier cri della moda. Infatti, giusto quell’anno lo stilista Paul Poiret aveva proposto alle dame di abbandonare la sottana per adottare la gonna pantalone. Il fatto è che sulle rive della Senna si poteva anche essere audaci ma sulle sponde della Sprugola occorreva molta più discrezione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com